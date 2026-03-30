С середины апреля в Ижевске начнут мыть остановки общественного транспорта

12:49, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С середины апреля в Ижевске начнут мыть остановки общественного транспорта
12:49, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
156
0

Смёт с улиц уже начали убирать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в середине апреля коммунальные службы приступят к мойке остановочных павильонов, сообщили в городской администрации.

Горожане в группе «Благоустройство Ижевска» в VK жалуются на грязь, оставшуюся на остановках после зимы.

«Мойка остановочных комплексов начинается с 15 апреля», — пояснили в муниципалитете.

Напомним, что сейчас дорожники убирают скопившийся за зиму смёт на улицах. Грязь на обочинах удаляют с помощью уличных пылесосов. 

12:49, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
156
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство