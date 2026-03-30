Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в середине апреля коммунальные службы приступят к мойке остановочных павильонов, сообщили в городской администрации.

Горожане в группе «Благоустройство Ижевска» в VK жалуются на грязь, оставшуюся на остановках после зимы.

«Мойка остановочных комплексов начинается с 15 апреля», — пояснили в муниципалитете.

Напомним, что сейчас дорожники убирают скопившийся за зиму смёт на улицах. Грязь на обочинах удаляют с помощью уличных пылесосов.