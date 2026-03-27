Ижевск. Удмуртия. Конкурс инициативных проектов для многоквартирных домов запустят в Ижевске. Об этом сообщается в соцсетях Совета муниципальных образований Удмуртской Республики.

Победители смогут получить до 300 тыс. руб. на реализацию своих идей. На конкурс можно заявить:

1. Инициативы по благоустройству придомовой территории многоквартирного жилого дома в том числе:

- озеленение;

- асфальтирование придомовой территории;

- ремонт тротуаров, дорог, детских, спортивных площадок;

- обустройство гостевых стоянок, входных групп;

- установка скамеек, урн, освещения, средств видеофиксации, ограждений, шлагбаумов, иллюминации, информационных стендов, иных малых архитектурных форм, создание муралов.

2. Мероприятия по работе с детьми и молодёжью.

3. Проекты, направленные на создание условий для организации досуга граждан.

«Это будет конкурс, который дополнительно к существующим программам, таким как «Ижевский дворик» и «Программа формирования комфортной городской среды», даст возможность нашим жителям принимать активное участие в улучшении своих дворовых территорий, инфраструктуры и среды, проводить событийные мероприятия внутри своих дворовых сообществ», — отметил руководитель Центра поддержки местных сообществ Ассоциации развития и поддержки местного самоуправления «Совет муниципальных образований УР» Александр Евсеев.

По условиям участия заявка подаётся от управляющей компании или ТСЖ на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Таких заявок может быть подано не более одной в год от одного дома. Также потребуется согласие ресурсоснабжающих организаций на проведение работ и подготовка сметы.

Подробности проведения конкурса и участия в нём можно будет узнать на мероприятиях Школы ЖКХ, которые пройдут в Ижевске в апреле 2026 года. Ссылка на регистрацию на эти семинары.

