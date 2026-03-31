Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Ижевске на содержание набережной реки Подборенки в «Новом городе» выделено более 800 тысяч рублей

10:44, 31 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Яндекс карты
121
0

Контракт продлится до конца года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс по определению подрядчика, который займётся содержанием территории вдоль пруда на реке Подборенке в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. Информация опубликована на портале госзакупок.

Благоустроенная набережная находится в микрорайоне «Новый город». Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит содержать в чистоте территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. В зону обслуживания входят тротуары с деревянным настилом, лестничные спуски, пандус, амфитеатр, зоны отдыха и газоны. Исполнитель также должен будет очищать урны, скашивать траву, поливать газоны, удалять сорняки, вывозить мусор и снег, а также проводить мелкий ремонт покрытий.

Начальная цена контракта составляет 865 тысяч рублей.

Если конкурс пройдёт успешно, то контракт с подрядчиком заключат на срок с 16 апреля по 31 декабря 2026 года.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

121
0
