Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс по определению подрядчика, который займётся содержанием территории вдоль пруда на реке Подборенке в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. Информация опубликована на портале госзакупок.

Благоустроенная набережная находится в микрорайоне «Новый город». Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит содержать в чистоте территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. В зону обслуживания входят тротуары с деревянным настилом, лестничные спуски, пандус, амфитеатр, зоны отдыха и газоны. Исполнитель также должен будет очищать урны, скашивать траву, поливать газоны, удалять сорняки, вывозить мусор и снег, а также проводить мелкий ремонт покрытий.

Начальная цена контракта составляет 865 тысяч рублей.

Если конкурс пройдёт успешно, то контракт с подрядчиком заключат на срок с 16 апреля по 31 декабря 2026 года.