На выполнение второго этапа благоустройства лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица» в Ижевске выделено 25 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на выполнение второго этапа благоустройства сосняка на улице Ворошилова за бывшим ТРК «Столица». Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 25 млн рублей. Работы должны быть выполнены в предстоящий строительный сезон — до конца октября.

Подрядчик установит урны, велопарковки, оборудует детскую площадку, скамейки, а также фонари. Кроме того, будет проведено озеленение территории.