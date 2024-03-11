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На выполнение второго этапа благоустройства лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица» в Ижевске выделено 25 млн рублей

16:05, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На выполнение второго этапа благоустройства лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица» в Ижевске выделено 25 млн рублей
16:05, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
83
0

Работы необходимо завершить до конца октября 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на выполнение второго этапа благоустройства сосняка на улице Ворошилова за бывшим ТРК «Столица». Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 25 млн рублей. Работы должны быть выполнены в предстоящий строительный сезон — до конца октября.

Подрядчик установит урны, велопарковки, оборудует детскую площадку, скамейки, а также фонари. Кроме того, будет проведено озеленение территории.

16:05, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство