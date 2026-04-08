Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на углу улиц Союзной и Автозаводской стартовал первый этап благоустройства «Ива-парка», в сердце которого находится живописный пруд. Площадку начали готовить ещё прошлой осенью благодаря поддержке со стороны Ижевского автозавода. Как обстоят дела на стройплощадке сегодня, узнал корреспондент «Сусанина».

Напомним, в октябре 2025 года, на полгода раньше запланированного срока, начались подготовительные работы. На площадке удалили лишнюю поросль, убрали строительный мусор и провели планировку территории. Завершив подготовку, подрядчик приступил к первому этапу благоустройства, в ходе которого были вбиты сваи будущего пешеходного настила и параллельно началась расчистка пруда.

«Вбивая сваи, мы обнаружили на дне строительный мусор, бетонные плиты и арматуру, что было неожиданно. Все находки мы поднимаем на поверхность, а теми, что попрочнее, укрепляем подъездные пути к стройплощадке», — рассказал мастер строительного участка Александр Богданов.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, обнаруженные «подводные камни» — эхо событий 2019 года. Тогда нерадивый собственник смежного с прудом участка начал засыпать водоём различным строительным мусором, в надежде построить на его месте торговый центр. Местным жителям удалось отстоять водоём, а в 2025 году общественное пространство победило в голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общая сумма, которую планируют потратить на благоустройство «Ива-парка», составляет порядка 180 млн рублей. Работы будут идти весь 2026 год и завершить их планируют в 2027-м. На следующих этапах будет выполнено благоустройство прилегающей к пруду территории, здесь появятся детские площадки, скамейки, освещение, пешеходные дорожки и причал. Пруд обещают расчистить, а взамен утраченных зелёных насаждений будет высажено до 100 единиц кустарников и деревьев.



