Ижевск. Удмуртия. В сквере «Рябиновый» на улице 9 Января в Ижевске установят подвесные качели. На эти цели выделено 200 тысяч рублей в рамках программы наказов избирателей депутатам Городской думы на 2026 год. Документация опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен приобрести и установить две подвесные качели «Гнездо». Максимальная нагрузка на одно изделие должна составлять не менее 250 кг. Гарантия на выполненные работы составит год.

Качели планируется установить до конца июня.