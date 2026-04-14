Объект установят в рамках исполнения наказов избирателей Гордумы.
Ижевск. Удмуртия. В сквере «Рябиновый» на улице 9 Января в Ижевске установят подвесные качели. На эти цели выделено 200 тысяч рублей в рамках программы наказов избирателей депутатам Городской думы на 2026 год. Документация опубликована на портале госзакупок.
Согласно проекту контракта, подрядчик должен приобрести и установить две подвесные качели «Гнездо». Максимальная нагрузка на одно изделие должна составлять не менее 250 кг. Гарантия на выполненные работы составит год.
Качели планируется установить до конца июня.
