Сошедший с остановочного павильона снег на улице Автономной в Ижевске мешает высадке из трамвая

16:14, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
На место выедет административная инспекция.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане пожаловались на неубранный снег на одной из трамвайных остановок на улице Автономной. Cкопившиеся массы мешают высадке из вагонов. Об этом сообщили в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

Речь идёт об остановке «Улица Загородная» в сторону кольца на улице Огнеупорной. Высаживаясь из трамвая, люди рискуют скатиться под его колёса.

В городской администрации сообщили, что до 26 февраля на место приедут специалисты административной инспекции.

Напомним, ранее сообщалось об опасной снежной шапке, образовавшейся на одном из домов по улице Репина в Ижевске.

