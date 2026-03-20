Камбарка. Удмуртия. Весной 2026 года в Камбарке начнут второй этап благоустройства прогулочного маршрута «Копани-Горсад». Об этом сообщает администрация Камбарского района.

Проект развития центральной прогулочной зоны начали в 2023 году. В 2024 году на месте пустыря на набережной появились большая детская площадка и места отдыха. А в 2025 году работы продолжились и на улицах маршрута — обновили пешеходный участок по улице Советской и сквер у МФЦ.

В конце апреля 2026 года начнётся строительство второй очереди проекта «Копани-горсад». На днях муниципальный контракт на строительство объекта заключили с ООО «БС Сервис». Подрядчик обустроит сцену для мероприятий, детскую площадку, спортивную зону, качели, павильон для мастер-классов и арт-объекты.

В основе проекта также встала история Камбарского машиностроительного завода, поэтому в новом пространстве появятся беседки и киоски в форме вагонов для узкоколейки. А платформы и тарантасы — продукция, которую в ХХ веке производил завод, вдохновили дизайнеров на проектирование длинных скамеек на трубах. А «ветвящиеся» дорожки парка с несколькими типами мощения будут напоминать полосы шпал и рельсы.

На работы уйдёт более 86 млн рублей, из них 76 млн рублей выделены из федерального бюджета. Благоустройство должны завершить к осени 2026 года.

Планируется, что пространство станет сердцем культурной жизни Камбарского района.