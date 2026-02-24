Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула могут повлиять на дальнейшее благоустройство парка «Молодежный». Центр территориального развития (ЦТР) Удмуртии и городская администрация запустила опрос, в котором горожане могут поделиться своим мнением.

В 2024 году парк стал победителем голосования в проекте «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства реализовали в 2025 году. Тогда в центральной части парка появилась детская площадка с зонами отдыха для взрослых.

Благоустройство продолжится в 2026 году. Чтобы учесть пожелания жителей при планировании дальнейших работ, организаторы проводят анонимный опрос. Принять участие в нем могут горожане старше 14 лет. Пройти опрос можно по ссылке.

«В проекте следующего этапа на основании пожеланий жителей предусмотрено благоустройство набережных прудов, в том числе, пешеходные зоны, освещение, пирсы, качели, велодорожка, туалет, пункт проката, арт-объекты и площадка для выгула и тренировки собак», — сообщили в пресс-службе ЦТР.