Ижевск. Удмуртия. Более 40 млн рублей готовы выделить в Ижевске на благоустройство будущего «Сквера памяти погибшим в школе №88» на улице Майской. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок.

Начальная цена определена в размере 40 165 160 рублей. Контракт включает в себя демонтажные работы старого покрытия, прокладку систем наружных сетей электроосвещения, проектирование и строительство вводно-распределительного устройства, установка системы видеонаблюдения, прокладку питающих кабелей.

Напомним, трагедия произошла в конце сентября 2022 года, а в начале октября в Ижевске предложили создать сквер в память о погибших учениках и сотрудниках школы. В сентябре 2025 года на месте будущего сквера начали работу по вырубке аварийных деревьев.

Через год после трагедии, в сентябре 2023 года сквер в память о погибших открыли на территории самой школы №88. Тем не менее, сами же очевидцы событий считают, что создание городского сквера необходимо для того, «чтобы люди о таком помнили».