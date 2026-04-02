Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле решили заменить забор Пушкинского сада. Об этом сообщает администрация города.

В 2021–2022 годах в парке им. А. С. Пушкина по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновили инфраструктуру. В саду провели освещение, проложили пешеходные дорожки из брусчатки, установили перголы и два детских игровых городка.

После масштабных работ жители города задавались вопросом, когда уберут старый деревянный забор, ограждающий парк. В 2026 году было решено провести и эти работы. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого ограждения.