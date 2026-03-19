Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируют провести второй этап благоустройства парка «Молодёжный». Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке появилась детская игровая площадка и зона отдыха для взрослых. В 2026 году администрация Сарапула подаст заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, чтобы провести второй этап благоустройства.

Сотрудники Центра территориального развития Удмуртии взяли интервью у предпринимателей и руководителей учреждений, которые находятся около парка. На встречах они обсудили возможность поддержки проекта и варианты наполнения территории событиями и услугами для посетителей.

Также специалисты пообщались с жителями микрорайона, специалистами Сарапульского электрогенераторного завода, историками и экспертами по формированию идентичности. Горожане рассказали, что думают об уже благоустроенной части парка и что хотят видеть на нетронутой территории. Поэтому особое внимание было уделено работе с молодёжью, чтобы найти новые необычные идеи наполнения пространства.

Концепцию парка «Молодёжный» разработало архитектурное бюро «ВЕЩЬ». Архитекторы задумали создать парк энергии и света. Теперь специалисты Центра проанализируют все собранные предложения и замечания, чтобы доработать проект.