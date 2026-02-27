Закрыть
В Ижевске начнется благоустройство территории у пруда на улице Автозаводской

11:04, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начнется благоустройство территории у пруда на улице Автозаводской
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Ижевска
Первый этап преображения пространства завершится в середине октября 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в этот строительный сезон начнётся долгожданное благоустройство территории вокруг пруда на улице Автозаводской. Стартовал конкурс по определению подрядчика. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Проект обещает преобразить территорию, которая давно стала стихийным местом отдыха для жителей близлежащих домов. Работы будут разбиты на несколько этапов. Первый включает в себя подготовку территории, перенос и прокладку инженерных сетей, устройство дорожек и площадок, а также установку малых архитектурных форм и линий наружного освещения.

Подрядчик должен приступить к работам сразу после подписания контракта и завершить их до 15 октября 2026 года.

Напомним, пространство вокруг пруда на улице Автозаводской стало лидером народного голосования по выбору объекта благоустройства в 2026 год.

