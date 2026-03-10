Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается благоустройство набережной городского пруда. Работы стартовали в августе 2024 года и завершатся в 2026 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Сейчас подрядчик готовится к весеннему паводку: укладывает бутовый камень и щебень под тротуары, прокладывает коммуникации, монтирует дренажные колодцы и вывозит снег.

«Завершение этих работ до наступления паводка является форсированной задачей. Зима вносит свои коррективы, в этих условиях необходимо оптимизировать производственные процессы. Параллельно с этой работой подрядчик вывозит с участка снег. Это ключевая мера противопаводковой защиты, обеспечивающая бесперебойное строительство весной», — рассказал министр строительства Удмуртии Михаил Баранов.

Готовность объекта — 47%. В прошлом году выполнены сети канализации и водоснабжения, смонтированы очистные сооружения. Далее предстоит выполнить монтаж освещения, видеонаблюдения, укладку плитки, установку малых архитектурных форм и озеленение.