Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске на содержание зелёных насаждений вдоль дорог выделили 57 млн рублей

16:31, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на содержание зелёных насаждений вдоль дорог выделили 57 млн рублей
16:31, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
236
0

Контракт с подрядчиком будет действовать до конца года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлена закупка на содержание зеленых насаждений вдоль дорог. Начальная цена контракта составляет 57 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит в течение всего года — с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года — следить за состоянием деревьев и кустарников на газонной части и в полосе отвода городских дорог.

В перечень работ входит формовочная, санитарная и глубокая обрезка деревьев, валка аварийных и сухостойных растений, спиливание ветвей, мешающих обзору дорожных знаков, а также удаление поросли.

Особое внимание в контракте уделено цветочному оформлению города. Запланирована посадка однолетних цветов и тюльпанов на центральных улицах: Пушкинской, 10 лет Октября, Ленина, Первомайской и других. Работы пройдут в несколько этапов — к майским праздникам, Дню города (12 июня) и осенью. От подрядчика требуется обеспечить непрерывность цветения клумб до сентября.

Также контракт предусматривает стрижку живой изгороди, обработку растений от вредителей, регулярный полив и уборку опавшей листвы.

Заявки от подрядчиков принимаются до 8 марта.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:31, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство