Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлена закупка на содержание зеленых насаждений вдоль дорог. Начальная цена контракта составляет 57 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит в течение всего года — с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года — следить за состоянием деревьев и кустарников на газонной части и в полосе отвода городских дорог.

В перечень работ входит формовочная, санитарная и глубокая обрезка деревьев, валка аварийных и сухостойных растений, спиливание ветвей, мешающих обзору дорожных знаков, а также удаление поросли.

Особое внимание в контракте уделено цветочному оформлению города. Запланирована посадка однолетних цветов и тюльпанов на центральных улицах: Пушкинской, 10 лет Октября, Ленина, Первомайской и других. Работы пройдут в несколько этапов — к майским праздникам, Дню города (12 июня) и осенью. От подрядчика требуется обеспечить непрерывность цветения клумб до сентября.

Также контракт предусматривает стрижку живой изгороди, обработку растений от вредителей, регулярный полив и уборку опавшей листвы.

Заявки от подрядчиков принимаются до 8 марта.