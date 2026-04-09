Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за последние несколько лет на пересечении улиц Воткинское шоссе и Выставочной «выросли» новые многоквартирные дома. Они находятся рядом с остановкой общественного транспорта «Комсомольская», но не всегда можно легко добраться до остановочных пунктов.

«Сусанину» рассказали, что благоустроенная территория домов №61 и №61 «а» по улице Воткинское шоссе не связана с тротуаром, на котором расположена остановка «Комсомольская». Дома и остановку разделяет небольшой участок земли. В результате у жителей отсутствует пешеходная доступность к остановке общественного транспорта. И сейчас, весной, когда всё тает и идут дожди, горожанам приходится добираться до остановки по грязи.

Отметим, что на другой стороне дороги тротуар от новых домов до остановки уже проложен.

Чтобы узнать, планируется ли благоустроить пешеходную дорожку от домов №61 и №61 «а» по улице Воткинское шоссе до остановки «Комсомольской», «Сусанин» обратился в администрацию Ижевска.

Застройщик пока не передал данную территорию городу, поэтому она не числится в Постановлении администрации Ижевска от 13.07.2010 №700/1 («Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Ижевск»»). Соответственно, указанный участок не включен в перечень объектов муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства на них.

Чтобы участок включили в состав казны города и обустроили на нём тротуар, объект нужно передать городу.