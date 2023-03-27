Пешеходный мостик размыло в Можге на улице Интернациональной

Можга. Удмуртия. В Можге размыло пешеходный мост на улице Интернациональной. Как сообщил «Сусанину» и. о. главы города Эрик Уразов, угрозы серьёзного разрушения нет.

«На улице Интернациональной просел пешеходный мост, сделанный в прошлом году. При его обустройстве в качестве обсыпки использовался дополнительный грунт. Полного уплотнения тогда добиться не удалось — помешала погода. Этой весной грунт осел, и на асфальте появились трещины и провалы», — рассказал Эрик Уразов.

Вместе с подрядчиком он осмотрел объект: «В настоящее время угрозы для пешеходов дефекты не представляют, мостом можно пользоваться. Компания «Органик» в рамках гарантийных обязательств приведёт объект в нормативное состояние, как только позволит погода».

Предварительно, это середина апреля. Основание мостика планируют укрепить бетоном и заменить асфальтовое покрытие.