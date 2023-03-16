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В Ижевском зоопарке скончалась моржиха Несейка

22:33, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевском зоопарке скончалась моржиха Несейка
22:33, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2086
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные
Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка
2086
0

Из-за съеденного куска пластика у нее началась интоксикация.

Ижевск. Удмуртия. Моржиха Несейка скончалась в зоопарке Удмуртии. Об этом сообщается в официальной группе российского отделения Гринпис в России в соцсети «ВКонтакте». 

По сведениям отделения Гринпис, моржиха скончалась в сентябре 2022 года. Она проглотила кусок пластика, в результате чего у неё произошла интоксикация и остановилось сердце. 

Отмечается, что зоопарк не объявил о смерти животного, о случившемся заявила общественный инспектор Софья Беляева.

Напомним, что Ижевский зоопарк приютил Несейку, когда она была моржонком, отбившемся от матери. О животном сняли фильм «Несейка. Младшая дочь», который занял первое место на Всероссийском кинофестивале «Меридиан надежды» в Санкт-Петербурге.

22:33, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2086
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные