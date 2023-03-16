В Ижевском зоопарке скончалась моржиха Несейка

Ижевск. Удмуртия. Моржиха Несейка скончалась в зоопарке Удмуртии. Об этом сообщается в официальной группе российского отделения Гринпис в России в соцсети «ВКонтакте».

По сведениям отделения Гринпис, моржиха скончалась в сентябре 2022 года. Она проглотила кусок пластика, в результате чего у неё произошла интоксикация и остановилось сердце.

Отмечается, что зоопарк не объявил о смерти животного, о случившемся заявила общественный инспектор Софья Беляева.

Напомним, что Ижевский зоопарк приютил Несейку, когда она была моржонком, отбившемся от матери. О животном сняли фильм «Несейка. Младшая дочь», который занял первое место на Всероссийском кинофестивале «Меридиан надежды» в Санкт-Петербурге.