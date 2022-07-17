Александр Бречалов: реконструкция набережной Ижевска — приоритет на ближайшие года

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что после реконструкции эспланады планируется начать работы по продлению набережной Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Важным проектом является реконструкция набережной имени Зодчего Дудина. Участок от эспланады до речки Подборенки будут благоустраивать в 2024 году. Напомним, в 2018 году набережная заняла второе место в голосовании за объекты комфортной городской среды, тогда за неё проголосовали 47,5 тыс. жителей. В 2022 году Александр Бречалов заявил, что к весне 2023 года проект набережной уже должен быть разработан, чтобы начать строительство в этом же году.

Реконструкцию проведут в два этапа. Сначала строители отремонтируют территорию до речки Подборенки, проект которой разработают до конца 2022 года. На работы в адресной инвестиционной программе региона предусмотрено 40 млн рублей.

На втором этапе набережную обновят от речки до городского пляжа. Средства на работы планируется привлечь из федерального бюджета, также 40 млн рублей заложено в региональном бюджете.

На всей территории набережной организуют места отдыха в тени от зеленых насаждений, вдоль береговой линии появятся велодорожки, туалеты, которыми смогут пользоваться и маломобильные группы населения, появятся площадки для спорта и отдыха, велопрокат и летние веранды, а также парковка. За время работ в планах максимальное сохранение существующих зелёных насаждений.

«Исторически так сложилось, что все основные объекты общественной инфраструктуры находятся в Октябрьском районе, центре притяжения горожан. За последние пять лет в районе была реконструирована Центральная площадь. В этом году завершаем реконструкцию эспланады, ведущей к Ижевскому пруду. Вся территория от улицы Пушкинской вниз до улицы Максима Горького приобретает современный вид», — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

За последние годы в районе появился микрорайон «Новый город», на территории которого есть своя благоустроенная набережная. Помимо этого отремонтировали и 16 сентября 2021 года открыли Национальную библиотеку Удмуртской Республики, построили академию «Калашников», в рамках программы «Пешеходный Ижевск» обновили 20 тротуаров, по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 21 двор, а по программе «Безопасные качественные дороги» — 18 дорог. Также сейчас благоустраивают пространство у Дворца детского юношеского творчества.

Там закончат строительство Центра уличного баскетбола и сделают автогородок. В микрорайоне «Новый город» в будущем появятся школа и детский сад, школа №63 будет капитально отремонтирована и от 12-го микрорайона к Ижевскому пруду построят ливневый коллектор.

На этом благоустройство Октябрьского района не заканчивается. Современный стадион на территории школы №5 могут начать строить в 2022 году. Перед входом в школу, по проекту, расположится футбольное поле, круговая и линейная беговые дорожки, площадка для тренажеров и яма для прыжков, а с другой стороны здания построят универсальную площадку для баскетбола и волейбола.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что на реализацию проекта из городского бюджета выделят 15,4 млн рублей.