В Ижевске обновят детский автогородок

Уже летом в нем будут проходить занятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске этим летом изменят автогородок в соответствии с современными требованиями. Об этом сообщает «Моя Удмуртия».

В Ижевске за домом детского и юношеского творчества есть специально оборудованная площадка, с помощью которой детей учат правилам дорожного движения. Уменьшенная специально под детей проезжая часть оборудована перекрестками, знаками, светофорами и пешеходными переходами.

Городок существует уже 40 лет и за это время сильно износился: деревья разрослись, асфальт вздулся и растрескался, некоторые ограждения вдоль дорог уже отсутствуют.

Педагоги ДДЮТ пытаются поддерживать и восстанавливать его внешний вид, но тут требуется полный ремонт.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что уже летом 2021 года площадка будет обновлена и станет отвечать всем современным требованиям.