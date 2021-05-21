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В Ижевске обновят детский автогородок

11:47, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске обновят детский автогородок
11:47, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
334
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#ПДД\n#детские площадки
Фото: vk.com/izhdvores
334
0

Уже летом в нем будут проходить занятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске этим летом изменят автогородок в соответствии с современными требованиями. Об этом сообщает «Моя Удмуртия».

В Ижевске за домом детского и юношеского творчества есть специально оборудованная площадка, с помощью которой детей учат правилам дорожного движения. Уменьшенная специально под детей проезжая часть оборудована перекрестками, знаками, светофорами и пешеходными переходами.

Городок существует уже 40 лет и за это время сильно износился: деревья разрослись, асфальт вздулся и растрескался, некоторые ограждения вдоль дорог уже отсутствуют.

Педагоги ДДЮТ пытаются поддерживать и восстанавливать его внешний вид, но тут требуется полный ремонт.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что уже летом 2021 года площадка будет обновлена и станет отвечать всем современным требованиям.

11:47, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
334
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#ПДД\n#детские площадки