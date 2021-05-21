В Ижевске обновят детский автогородок

Уже летом в нем будут проходить занятия.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске этим летом изменят автогородок в соответствии с современными требованиями. Об этом сообщает «Моя Удмуртия».
В Ижевске за домом детского и юношеского творчества есть специально оборудованная площадка, с помощью которой детей учат правилам дорожного движения. Уменьшенная специально под детей проезжая часть оборудована перекрестками, знаками, светофорами и пешеходными переходами.
Городок существует уже 40 лет и за это время сильно износился: деревья разрослись, асфальт вздулся и растрескался, некоторые ограждения вдоль дорог уже отсутствуют.
Педагоги ДДЮТ пытаются поддерживать и восстанавливать его внешний вид, но тут требуется полный ремонт.
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что уже летом 2021 года площадка будет обновлена и станет отвечать всем современным требованиям.