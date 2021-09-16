Историческое здание Национальной библиотеки Удмуртии открыли в Ижевске

«Дорога домой» сотрудников учреждения культуры затянулась на 10 лет.

Ижевск. Удмуртия. На улице Советской в Ижевске открылось здание Национальной библиотеки Удмуртии. Торжественные мероприятия стартовали в четверг, 16 сентября.

Напомним, в 2011 году библиотека выехала из этого здания по семи адресам из-за аварийного состояния постройки. Как заметила директор учреждения Татьяна Тенсина, «дорога домой затянулась на 10 лет».

«Мы на пороге исторического культурного события не только Ижевска и Удмуртии, но и для России. Такие великолепные «дворцы для книг» сейчас открываются нечасто», — подчеркнула Татьяна Тенсина.

Она рассказала, что площади расширились почти в два раза, до почти 9 тыс. кв. м. У здания сохранили главный фасад, историческую часть и атмосферу проекта 1950-х годов. Кардинальной перестройке подвергся «корпус Б» — северная часть здания. На фасаде появился барельеф с надписью: «Национальная библиотека Удмуртской Республики», а также восстановили балюстраду на крыше. Здесь установили герб Удмуртской Республики. Благодаря увеличению площадей внутри библиотеки появились новые функциональные зоны, сохранились прежние: арт-центр, региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан, литературная гостиная, конференц-зал, детская комната, литературное кафе, кафедра выдачи литературы, универсальный читальный зал, отдел редких и ценных документов, мобильный офис, центр обучения, комната для прослушивания фоно-документов.

В течение месяца в «Ленинке» пройдут лекции и мастер-классы, игротека, интеллектуальные игры и кинолекторий, обзорные экскурсии и литературные встречи — обновлённая библиотека станет центром притяжения людей любого возраста.

Отметим, что на 2021 год общий фонд Национальной библиотеки Удмуртии составляет 1 585 711 единиц хранения. Всего на реконструкцию здания выделили более 630 млн рублей.

Волнительным моментом назвал открытие библиотеки глава Удмуртии Александр Бречалов. Он признал, что те изменения, которые происходят в республике, становятся обыденными.

«Но иногда надо напоминать, что мы с вами сделали. За четыре года на поддержку культуры в республике направлено более 1,5 млрд рублей. Мы одни из лидеров по привлечению в том числе федеральных средств», — подчеркнул Александр Бречалов.

Он напомнил, что благодаря нацпроекту «Культура» в Удмуртии работает восемь передвижных комплексов, которые обслуживают селян; для юных артистов приобрели 19 автобусов; переоснастили 14 муниципальных кинозалов, 10 модельных библиотек, ещё пять откроют до конца 2021 года. Причём библиотеки открываются не только в городах и райцентрах. Также в республике отрыли три виртуальных концертных зала, отремонтировали 157 учреждений культуры и построили шесть новых.

«Важно поблагодарить депутата Госдумы от Удмуртии Андрея Исаева, при поддержке которого мы добывали деньги из федерального бюджета; тех, кто строил. Всегда очень сложно возводить государственные объекты», — признался Бречалов.

Пройдя по отремонтированным пространствам Национальной библиотеки, он отметил, что ремонт превзошёл самые смелые его ожидания.

«Как читателю, мне бы не хотелось, чтобы осталась «кондовая» библиотека, потому что запрос общества сейчас несколько иной. То, что получилось, превзошло все мои ожидания, говорю честно. Ту афишу мероприятий, которые сейчас вижу, — это классно. Мне хочется прийти в национальную библиотеку. <…> Поэтому Удмуртия меняется, благодаря нам всем. И жителям я очень признателен», — подытожил Александр Бречалов.

Отметим, что с вековой историей главной библиотеки Удмуртии, которая 20 лет носила имя Пушкина и 30 лет имя Ленина, можно познакомиться по ссылке.