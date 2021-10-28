Причины пожара в ижевской ГКБ №6 пока установить не удалось

В пострадавшем крыле отделения сделают косметический ремонт.

Ижевск. Удмуртия. Пациентов неврологического отделения ковид-стационара ГКБ №6 постепенно возвращают в их палаты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Крыло, которое не пострадало от задымления работает в полном режиме, 30 человек уже вернулись на свои места.

Напомним, что возгорание произошло вечером 27 октября. В это время на этаже находилось 74 пациента. Их оперативно эвакуировали благодаря сотрудникам других отделений больницы. Несмотря на то, что большинство пациентов неврологического отделения не могут ходить после перенесенного инсульта, их всех удалось перенести в безопасное место за 20 минут. 52 человека, кто находился на кислородотерапии, разместили на 2 и 6 этажах больницы.

Возгорание произошло на складе в правом крыле отделения. Склад выгорел, но палаты и медицинское оборудование не пострадали. Точные причины пожара еще не установлены.

В пострадавшем крыле отделения на следующей неделе должны закончить косметический ремонт. После завершения работ все отделение начнет работать в прежнем режиме.