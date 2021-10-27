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На седьмом этаже ижевской ГКБ № 6 в момент возгорания находились 74 пациента

19:57, 27 октября, 2021
Юрий Абашев
На седьмом этаже ижевской ГКБ № 6 в момент возгорания находились 74 пациента
19:57, 27 октября, 2021
Юрий Абашев
459
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: Марат Газизуллин
459
0

Больных на кислородотерапии разместили на втором и шестом этажах.

Ижевск. Удмуртия. В момент возгорания на седьмом этаже ижевской ГКБ №6 находились 74 пациента. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Сообщение о небольшом возгорании и сильном задымлении на площади пяти квадратных метров поступило в 18:44. ЧП произошло в помещении, где хранились средства ухода.

«Оперативные службы прибыли вовремя. Пожар был полностью локализован. Пострадавших нет (и погибших, — прим. ред.). В настоящий момент 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, размещены на втором и шестом этажах больницы», — отметил Семёнов.

23 пациента перенаправляются в другой корпус на улице Ленина, 2.

19:57, 27 октября, 2021
Юрий Абашев
459
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
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