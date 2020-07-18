В Сарапуле 18 июля открыли движение по мосту на улице Гончарова

С 25 июля начнут ходить автобусы.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 18 июля, в Сарапуле открыли движение по мосту на улице Гончарова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Маршрутные автобусы начнут ходить по мосту с 25 июля. Расписание общественного транспорта вернут в прежний график, который опубликуют 20 июля на страницах администрации Сарапула в соцсетях, а также на официальном сайте.

В маршруты автобусов №№19, 31 и 41 внесут изменения. Направление движения с 18 июля будет начинаться с улицы Молодежной до улицы Чистякова, продолжаться по улице Чистякова до 20 лет Победы, далее до Гончарова и по маршруту.

Официальное открытие моста, как и было запланировано, состоится осенью. Пока же пешеходам советуют выбирать пути обхода, поскольку на месте еще работает тяжелая техника.

Напомним, ранее во время рабочей поездки в Сарапул глава Удмуртии Александр Бречалов дал поручение открыть рабочее движение по мосту в 20-22 числах июля.

По словам руководителя региона, закрытие движения на мосту вызвало много жалоб жителей. В первые дни там образовывались длинные пробки. Напомним, его реконструкция началась в 2019 году. Объект представлял угрозу из-за ветхости опор.

Теперь вместо трехпролетной железобетонной конструкции будет установлено однопролетное металлическое на свайном основании протяженностью 42 м. На мосту организуют двустороннее движение: по две полосы в каждую сторону, а также тротуар. Все работы обойдутся Удмуртии в 234 млн рублей.

Из-за перекрытия дороги, загруженными оказались другие магистрали города, что сказалось на их состоянии. Запуск движения позволит начать ремонт на одной из самых разрушенных дорог по улице Азина.