Рабочим нужно уложиться до 22 июля.

Сарапул. Удмуртия. Дорожникам Сарапула дали неделю на запуск рабочего движения по мосту на улице Гончарова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Рабочие должны уложиться в срок до 20-22 июля.

Напомним, реконструкцию сооружения начали в октябре 2019 года. Закрытие проезда вызвало пробки в городе и негодование жителей. Открытие моста, запланированное на 20 июня решили перенести, по рекомендации министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева. По словам главы города Александра Ессена, в целом подрядчик работает с опережением графика. Полное завершение объекта ждут в конце октября 2020 года.

Отметим, в этом году городу на ремонт дорог, с учетом реконструкции моста, выделено более 200 млн рублей.

11 июля глава Удмуртии с рабочим визитом побывал в Сарапуле и проверил дорожную обстановку. Он отметил, что в развитие городской инфраструктуры города активно вкладываются предприниматели, что выгодно отличает город на Каме от других районов и городов Удмуртии.

По итогам поездки было отмечено, что в республике предстоит разработать программы по двум направлениям: тротуары и межквартальные дороги, а также тротуары, подъездные пути, остановки, освещение к социальным учреждениям.

«До ноября мы должны составить план на несколько лет, чтобы жители понимали, когда и что у них изменится. Также есть проекты по инициативному бюджетированию, когда вкладываются жители, предприниматели - мы в первую очередь будем такие проекты поддерживать. Основная повестка – тротуары, дороги, объекты социальной инфраструктуры», - отметил Бречалов.