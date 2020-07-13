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Дорожникам Сарапула дали неделю на запуск рабочего движения по мосту на улице Гончарова

17:25, 13 июля, 2020
Анна Торхова
Дорожникам Сарапула дали неделю на запуск рабочего движения по мосту на улице Гончарова
17:25, 13 июля, 2020
Анна Торхова
186
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дорога\n#мост
Фото: vk.com/id24931871
186
0

Рабочим нужно уложиться до 22 июля.

Сарапул. Удмуртия. Дорожникам Сарапула дали неделю на запуск рабочего движения по мосту на улице Гончарова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Рабочие должны уложиться в срок до 20-22 июля.

Напомним, реконструкцию сооружения начали в октябре 2019 года. Закрытие проезда вызвало пробки в городе и негодование жителей. Открытие моста, запланированное на 20 июня решили перенести, по рекомендации министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева. По словам главы города Александра Ессена, в целом подрядчик работает с опережением графика. Полное завершение объекта ждут в конце октября 2020 года.

Отметим, в этом году городу на ремонт дорог, с учетом реконструкции моста, выделено более 200 млн рублей.

11 июля глава Удмуртии с рабочим визитом побывал в Сарапуле и проверил дорожную обстановку. Он отметил, что в развитие городской инфраструктуры города активно вкладываются предприниматели, что выгодно отличает город на Каме от других районов и городов Удмуртии.

По итогам поездки было отмечено, что в республике предстоит разработать программы по двум направлениям: тротуары и межквартальные дороги, а также тротуары, подъездные пути, остановки, освещение к социальным учреждениям.

«До ноября мы должны составить план на несколько лет, чтобы жители понимали, когда и что у них изменится. Также есть проекты по инициативному бюджетированию, когда вкладываются жители, предприниматели - мы в первую очередь будем такие проекты поддерживать. Основная повестка – тротуары, дороги, объекты социальной инфраструктуры», - отметил Бречалов.

17:25, 13 июля, 2020
Анна Торхова
186
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дорога\n#мост

 

 

 


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