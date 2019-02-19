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Дорожников Ижевска заставят фиксировать количество выпавшего снега

17:10, 19 февраля, 2019
Анна Торхова
17:10, 19 февраля, 2019
Анна Торхова
131
0
#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#уборка
131
0

Согласно ГОСТу, все дороги должны быть убраны в течение трех часов после снегопада.

Ижевск. Удмуртия. Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Ижевска заставят фиксировать, когда начался снегопад и сколько выпало осадков. Об этом во время объезда дворов журналистам рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Также по словам главы города, руководителей управляющих компаний попросят следить за метеопрогнозами, чтобы быть готовыми к снегопаду и успеть заключать договоры на пользование техникой.  

«Мы сегодня подготовим письмо ко всем нашим 94 управляющим компаниям, которые работают в городе, попросим руководителей пересмотреть их территории и принять меры к вывозу куч снега», - добавил Бекмеметьев.

Отметим, что согласно ГОСТу, все типы дорог должны быть убраны в течение 3 часов после снегопада. Заужения на дорогах, когда у обочины формируется снежный вал, должны быть устранены в течение 9 дней. Размер вала допускается в высоту 1 метр на расстоянии до 2 метров от бордюра.

Отдельно глава Ижевска выделил проблему с уборкой межквартальных проездов и дворов. Припаркованные автомобили мешают работе техники. Ситуация усугубляется и тем, что утрамбованный машинами снег приходится убирать тяжелой, крупногабаритной техникой.

«Повреждение дорогостоящих автомобилей влетает «в копеечку» самим водителям спецтехники. Естественно, они боятся, порой даже оправданно отказываются заезжать в те дворы, где идет такое скопление автомобилей», - рассказал глава города.

Напомним, 19 февраля стало известно, что Олег Бекмеметьев уволил руководителя управления транспорта и благоустройства администрации Ижевска Александра Килина.

Объезд дворов Ижевска

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-19.

17:10, 19 февраля, 2019
Анна Торхова
131
0
#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#уборка

 

 

 


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