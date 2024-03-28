В Воткинске могут благоустроить набережную в районе музея-усадьбы Петра Чайковского

Воткинск. Удмуртия. От жителей Воткинска принимают предложения по наполнению территории набережной пруда, которую могут благоустроить в рамках конкурса малых городов и исторических поселений.

28 марта стартовали общественные обсуждения, целью которых является сбор идей по наполнению территории набережной Воткинского пруда от памятника «Якорь» до школы №18. Участок проходит перед музеем-усадьбой Петра Чайковского.

Предложения принимаются до 15 апреля в бумажном виде в администрации города, а также на электронную почту уравления архитектуры votarch@votkinsk.udmr.ru.

Кроме того, в рамках общественных обсуждений проведут семинар.

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