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В Воткинске могут благоустроить набережную в районе музея-усадьбы Петра Чайковского

11:00, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске могут благоустроить набережную в районе музея-усадьбы Петра Чайковского
11:00, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: Алексей Заметаев
51
0

От горожан принимаются идеи по наполнению территории.

Воткинск. Удмуртия. От жителей Воткинска принимают предложения по наполнению территории набережной пруда, которую могут благоустроить в рамках конкурса малых городов и исторических поселений.

28 марта стартовали общественные обсуждения, целью которых является сбор идей по наполнению территории набережной Воткинского пруда от памятника «Якорь» до школы №18. Участок проходит перед музеем-усадьбой Петра Чайковского.

Предложения принимаются до 15 апреля в бумажном виде в администрации города, а также на электронную почту уравления архитектуры votarch@votkinsk.udmr.ru.

Кроме того, в рамках общественных обсуждений проведут семинар.

18+

11:00, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#благоустройство