Жители Глазова могут поделиться мнением о благоустройстве Парковой набережной реки Чепцы

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова могут принять участие в обсуждении благоустройства Парковой набережной реки Чепцы в центре города. Общественное пространство планируется преобразить в 2025 году, если проект победит в конкурсе Минстроя России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Парковая набережная находится на перекрёстке улиц Толстого и Карла Маркса. Горожане могут повлиять на наполнение будущего общественного пространства. Для этого можно пройти опрос по ссылке. Это займёт не более 15 минут.

После того, как пройдут общественные обсуждения будет создана проектная документация для участия в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На набережной может появиться скейт-парк. Для этого, при поддержке «Росатома», будет поднят грунт под основание будущего экстрим-парка. Если проект благоустройства набережной победит в конкурсе, то его реализация начнётся в 2025 году.

С 18 марта по 30 апреля на сайте 18.gorodsreda.ru жители Удмуртии могут в онлайн-режиме проголосовать за объекты для благоустройства на 2025 год. проекты представили Ижевск, Глазов, Воткинск, Сарапул, Можга, Ува, Завьяловский, Воткинский, Игринский, Малопургинский, Можгинский районы. Так, например, в Ижевске заявлено шесть территорий: Холмогоровский лес, Ёлки-парк, территория у пруда на улице Автозаводской, аллея Кононова на улице Клубной, сквер памяти погибших в школе № 88, эспланада от монумента «Навеки с Россией» до набережной.