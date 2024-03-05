Жители Малой Пурги выберут одно из двух общественных пространств для благоустройства в 2025 году

Малая Пурга. Удмуртия. На благоустройство в 2025 году в Малой Пурге претендует два объекта: зона отдыха в парке Победа и фотозона на углу улиц Кирова и Советская. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского района.

В парке планируется сделать три деревянные качели вдоль центральной аллеи, обустроить зону развлечений и отдыха для детей. Фотозона на углу улиц Советской и Кирова будет представлять собой арт-объект в виде надписи «Малая Пурга», которая будет подсвечиваться в тёмное время суток. Кроме этого, будет установлен стенд с картой района и QR-кодами населённых пунктов.

Отдать голос за одно из двух общественных пространств можно будет с 15 по 17 марта в пунктах голосования за объекты благоустройства.