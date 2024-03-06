Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

На благоустройство «Аллеи счастья» в Ижевске направят 32 млн рублей

14:30, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На благоустройство «Аллеи счастья» в Ижевске направят 32 млн рублей
14:30, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: zakupki.gov.ru
349
0

Завершён приём заявок от потенциальных подрядчиков на выполнение работ.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевске благоустроят Аллею счастья — общественное пространство, тянущееся от Сквера Победы до улицы Удмуртской. На выполнение работ выделяется более 32 млн рублей. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок. 

Здесь будет уложена тротуарная плитка и обустроены асфальтовые велодорожки. Планируется и озеленение территории: укладка газона, высадка новых деревьев. В сквере установят скамейки, урны и наружное освещение. Для обеспечения безопасности здесь оборудуют системы видеонаблюдения. 

Также будут реконструированы лестницы и пандусы, ведущие к улице Удмуртской. Для отвода воды вдоль тротуаров проложат специальные лотки. 

14:30, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство