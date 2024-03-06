На благоустройство «Аллеи счастья» в Ижевске направят 32 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевске благоустроят Аллею счастья — общественное пространство, тянущееся от Сквера Победы до улицы Удмуртской. На выполнение работ выделяется более 32 млн рублей. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Здесь будет уложена тротуарная плитка и обустроены асфальтовые велодорожки. Планируется и озеленение территории: укладка газона, высадка новых деревьев. В сквере установят скамейки, урны и наружное освещение. Для обеспечения безопасности здесь оборудуют системы видеонаблюдения.

Также будут реконструированы лестницы и пандусы, ведущие к улице Удмуртской. Для отвода воды вдоль тротуаров проложат специальные лотки.