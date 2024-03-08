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Жители Удмуртии могут проголосовать за будущий облик площади «Воинской славы» в Завьялово

17:45, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии могут проголосовать за будущий облик площади «Воинской славы» в Завьялово
17:45, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
48
0
#благоустройство\n#Завьялово\n#голосование\n#дизайн
Фото: unsplash.com (Element5 Digital)
48
0

Свой выбор можно сделать с 15 по 17 марта.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии 15 марта стартует голосование (18+) за облик площади «Воинской славы» в Завьялово. Об этом сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов в соцсетях.

Благоустройство площади запланировано с целью отдать уважение землякам, выполнявшим свой гражданский долг в разные периоды. Жителям предстоит выбрать между двумя вариантами — «Бессмертный полк» и  «Я вернулся».

Проголосовать за дизайн-проект можно будет с 15 по 17 марта в специальных пунктах, адреса которых можно узнать по ссылке

17:45, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
48
0
#благоустройство\n#Завьялово\n#голосование\n#дизайн