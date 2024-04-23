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Воткинский район стал лучшим районом в рамках лучших муниципальных проектов на 2024 год

14:03, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Воткинский район стал лучшим районом в рамках лучших муниципальных проектов на 2024 год
14:03, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#проекты\n#благоустройство
Фото: vk.com/vasilev_sa
336
0

Населённые пункты района получили гранты на реализацию трёх проектов.

Воткинск. Удмуртия. Воткинскому району присвоили звание лучшего муниципального образования в рамках лучших муниципальных проектов в 2024 году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Васильев. 

Три населённых пункта района получили сертификаты на реализацию этих проектов. В результате в текущем году в рамках проекта «Июльское — клëвое место!» в селе Июльское планируется провести комплексное благоустройство набережной пруда, в парке «Райский уголок» посёлка Новый благоустроят зону отдыха, а в селе Перевозное реализуют проект «Снимем ставни, пустим свет». 

Каждому проекту выдали грант на сумму 300 тыс. рублей.

«Благодарю команду нашего района за профессионализм и слаженную работу, которая помогает делать жизнь в Воткинском районе комфортнее и краше», — прокомментировал Сергей Васильев. 

14:03, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#проекты\n#благоустройство