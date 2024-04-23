Воткинский район стал лучшим районом в рамках лучших муниципальных проектов на 2024 год

Воткинск. Удмуртия. Воткинскому району присвоили звание лучшего муниципального образования в рамках лучших муниципальных проектов в 2024 году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Васильев.

Три населённых пункта района получили сертификаты на реализацию этих проектов. В результате в текущем году в рамках проекта «Июльское — клëвое место!» в селе Июльское планируется провести комплексное благоустройство набережной пруда, в парке «Райский уголок» посёлка Новый благоустроят зону отдыха, а в селе Перевозное реализуют проект «Снимем ставни, пустим свет».

Каждому проекту выдали грант на сумму 300 тыс. рублей.

«Благодарю команду нашего района за профессионализм и слаженную работу, которая помогает делать жизнь в Воткинском районе комфортнее и краше», — прокомментировал Сергей Васильев.