Вопрос стоянок для электросамокатов обсудили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Вопрос стоянок электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на специально обозначенных местах обсудили депутаты Гордумы Ижевска на сессии 25 апреля. Были приняты соответствующие поправки в правила благоустройства.

Как прозвучало в докладе начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгения Бунтова, перечень и схему стоянок будет утверждать администрация города, а не отдельно уполномоченный орган.

Пока в планах определить 100 мест стоянок. Кикшеринговые компании предлагали утвердить сразу 800, однако пока город решил остановиться на 100 местах, чтобы они были удобны всем.