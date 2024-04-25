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Вопрос стоянок для электросамокатов обсудили в Ижевске

11:15, 25 апреля, 2024
Вопрос стоянок для электросамокатов обсудили в Ижевске
11:15, 25 апреля, 2024
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#Ижевск\n#благоустройство\n#электросамокат
Фото: ИА «Сусанин»
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На первоначальном этапе планируется, что их будет 100.

Ижевск. Удмуртия. Вопрос стоянок электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на специально обозначенных местах обсудили депутаты Гордумы Ижевска на сессии 25 апреля. Были приняты соответствующие поправки в правила благоустройства. 

Как прозвучало в докладе начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгения Бунтова, перечень и схему стоянок будет утверждать администрация города, а не отдельно уполномоченный орган.

Пока в планах определить 100 мест стоянок. Кикшеринговые компании предлагали утвердить сразу 800, однако пока город решил остановиться на 100 местах, чтобы они были удобны всем.  

11:15, 25 апреля, 2024
123
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#электросамокат