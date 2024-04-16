Благоустройство «Сарапульских островов» продолжится текущей весной

Сарапул. Удмуртия. Вскоре подрядчик продолжит благоустройство общественного пространства «Сарапульские острова». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Напомним, что благоустройство этого пространства началось в июле 2023 года. По контракту подрядная организация завершила все основные работы в декабре 2024 года.

«На сегодня у нас остались доработки, которые были под снежным покровом, а также гарантийные работы. Мы готовы выполнить определенные планировочные работы, после того как грунт подсохнет и сможет зайти техника», — заявил руководитель компании «Строительное управление “Территория”» Дмитрий Усов.

Рабочие займутся озеленением территории и косметическими работами. Помимо этого, специалисты устранят выявленные после зимы недочеты.

На месте уже благоустроено 12 000 кв. м. Вдоль воды появились три функциональные зоны для отдыха горожан: «Детский остров», «Спортивный остров» и место для отдыха и общения. Глава города Виктор Шестаков рассказал, что между этими пространствами планируется организовать зоны для отдыха на природе и проведения тематических мероприятий.

Планируется, что вскоре в этом общественном пространстве заработают торговые точки, где горожане и туристы смогут подкрепиться. Также предстоящим летов в «Сарапульских островах» хотят провести стрит-арт фестиваль. Виктор Шестаков заявил, что техническое задание уже составлено и работы начнутся в первую неделю июня.

Напомним, что пространство планируется открыть в июне 2024 года.