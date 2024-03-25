Ижевские архитекторы повздорили на обсуждении благоустройства пространства у монумента «Дружба народов»

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска представили итоговую концепцию благоустройства территории у монумента «Дружба народов». Центр территориального развития Удмуртии собрал неравнодушных горожан в пространстве Дворца детского и юношеского творчества.

«Это финальный участок эспланады, нашего многоярусного знаменитого общественного пространства, идущего от «Арсенала» к набережной Ижевского пруда. Последний участок, который идёт от улицы Максима Горького и до набережной. Последний раз он реконструировался ещё в 2010 году», — отметил руководитель бюро исследований и методологии ЦТР УР Яков Вдовин.

Он отметил, что летом 2023 года социологи проводили предпроектные исследования, выходили на территорию, смотрели, как она живёт сейчас, проводили опросы среди ижевчан, проводили встречи, на которых планировали, как может развиваться территория.

По итогам конкурса была выбрана проектная организация «Остов», они привлекли себе в помощь архитектурное бюро ARCH IZNANKA, подготовили предварительную концепцию.

«Мы её в декабре прошлого года показывали жителям, обсуждали, думали, что нравится, что не нравится, и по итогам этих обсуждений была проведена доработка», — сообщил Яков Вдовин.

Пришедшей публики разработчики презентовали обновлённую концепцию, и тут начались жаркие дебаты. Основной конфликт оказался поколенческим. Во-первых, представители старшего поколения профессиональных архитекторов не согласились с переустройством центрального лестничного марша на спуске от улицы Милиционной к набережной. Ряд участников возмутился решением пологих спусков, где предполагается столкновение велосипедистов с гуляющими пешеходами. Также старшее поколение было возмущено тем, что большая часть молодёжи не заинтересована в сохранении монументальности как таковой. При этом часть выступающих отказалась слушать ответы от молодых коллег на свои замечания.

Отметим, что молодые архитекторы добавили на итоговую концепцию пологие пандусы, которые позволят людям с малой мобильностью комфортно осваивать пространства, чего не было с момента постройки существующей эспланады. Также они добавили общественные туалеты, малые архитектурные формы, качели и точки для организации общепита.

Ознакомиться с концепцией, а также выразить свои замечания можно по ссылке на сайт проекта.

Также отметим, что в случае завершения благоустройства на всём протяжении эспланады от улицы Пушкинской до набережной Ижевского пруда останется один участок, не позволяющий маломобильным гражданам полностью насладиться прогулкой. Пешеходный мост над улицей Карла Маркса не является частью общественного пространства, а является частью дорожной сети, поэтому закладывать его в нацпроект по благоустройству нет юридической возможности. На современном мосту не предусмотрены пандусы как таковые. Также нет удобоваримого альтернативного спуска с площади на уровень пешеходного перехода через Карла Маркса для людей на колясках.

Напомним, в ценах 2022 года на реконструкцию этого моста нужно было 180 млн рублей.