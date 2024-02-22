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Вокруг бывшего ТРК «Столица» начали устанавливать ограждения

17:10, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Вокруг бывшего ТРК «Столица» начали устанавливать ограждения
17:10, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#благоустройство
Фото: unsplash.com (Lance Anderson)
266
0

Весной рядом с ними проложат пешеходные дорожки.

Ижевск. Удмуртия. Владелец бывшего ТРК «Столица» в Ижевске планирует благоустроить пешеходные дорожки по периметру ограждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Напомним, что в декабре 2023 года стало известно, что торговый центр «Столица» перепрофилируют в научно-производственный комплекс. В этом же месяце в здании закрылся кинотеатр «Роликс». 

В настоящий момент, исходя из требований безопасности, вокруг объекта начали устанавливать ограждения. После завершения строительных работ планируется скорректировать пешеходный трафик. В мае по периметру ограждения здесь проложат асфальтированные пешеходные дорожки, а также будут установлены уличные светильники. 

Тротуары появятся вдоль здания по улице Ворошилова, 82 и вдоль автомойки по улице Автозаводской, 1б. Также со стороны автомойки благоустроят парковку, которой смогут пользоваться все горожане. 

Напомним, что в 2024 году в лесопарковой зоне за бывшим ТЦ проведут второй этап благоустройства. Здесь расширят пешеходно-тропиночную сеть и установят опоры освещения и систему видеонаблюдения. 

17:10, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#благоустройство