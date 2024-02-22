Вокруг бывшего ТРК «Столица» начали устанавливать ограждения

Ижевск. Удмуртия. Владелец бывшего ТРК «Столица» в Ижевске планирует благоустроить пешеходные дорожки по периметру ограждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, что в декабре 2023 года стало известно, что торговый центр «Столица» перепрофилируют в научно-производственный комплекс. В этом же месяце в здании закрылся кинотеатр «Роликс».

В настоящий момент, исходя из требований безопасности, вокруг объекта начали устанавливать ограждения. После завершения строительных работ планируется скорректировать пешеходный трафик. В мае по периметру ограждения здесь проложат асфальтированные пешеходные дорожки, а также будут установлены уличные светильники.

Тротуары появятся вдоль здания по улице Ворошилова, 82 и вдоль автомойки по улице Автозаводской, 1б. Также со стороны автомойки благоустроят парковку, которой смогут пользоваться все горожане.

Напомним, что в 2024 году в лесопарковой зоне за бывшим ТЦ проведут второй этап благоустройства. Здесь расширят пешеходно-тропиночную сеть и установят опоры освещения и систему видеонаблюдения.