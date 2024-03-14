Проект благоустройства Холмогоровского леса представили жителям Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска представили концепцию благоустройства Холмогоровского леса. Материалы разместил в соцсетях Центр территориального развития Удмуртии.

«В 2022 году мы провели социологические исследования, вместе с проектной командой презентовали вам концепцию благоустройства и собрали обратную связь для её доработки», — напомнили в ЦТР.

Концепция предусматривает благоустройство тропы здоровья, где будут сделаны: покрытия, освещение, навигация, продумано разделение потоков пользователей. Кроме того, спроектированы зоны тихого отдыха, прокат инвентаря, спортивные и детские площадки.

Следующий шаг — разработка проектно-сметной документации и корректировка проекта, которые должны завершиться уже в апреле-мае 2024 года. Также сейчас дизайнеры ЦТР УР создают систему навигации и работают над внешним обликом входной группы экотропы.

В этом году Холмогоровский лес участвует в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства.