Жителей Ижевска приглашают увидеть проект благоустройства у монумента «Дружбы народов»

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают принять участие в презентации эскизного проекта благоустройства территории у монумента «Дружбы народов». Итоговую концепцию представят Центр территориального развития Удмуртии совместно с администрацией города.

Отметим, что эскизный проект был разработан архитектурным бюро Arch Iznanka и проектной организацией «Остов» на основе идей и пожеланий горожан, собранных после соцопроса и проектного семинара, и доработан после презентации предварительной концепции.

На презентации проектная команда покажет жителям финальные решения. После все желающие смогут задать вопросы разработчикам концепции благоустройства, высказать мнения и оставить пожелания по дальнейшей доработке проекта.

Презентация пройдет 21 марта в 18:30 во Дворце детского и юношеского творчества по адресу улица Кирова, 17.

Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений (0+). Необходима предварительная регистрация по ссылке.

С собой нужно будет взять любой документ, удостоверяющий личность, чтобы пройти вахту ДДЮТ.