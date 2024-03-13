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Жителей Ижевска приглашают увидеть проект благоустройства у монумента «Дружбы народов»

13:45, 13 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Ижевска приглашают увидеть проект благоустройства у монумента «Дружбы народов»
13:45, 13 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
226
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: ИА "Сусанин"
226
0

Концепция не окончательная, своим мнением можно будет поделиться с разработчиками.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают принять участие в презентации эскизного проекта благоустройства территории у монумента «Дружбы народов». Итоговую концепцию представят Центр территориального развития Удмуртии совместно с администрацией города.

Отметим, что эскизный проект был разработан архитектурным бюро Arch Iznanka и проектной организацией «Остов» на основе идей и пожеланий горожан, собранных после соцопроса и проектного семинара, и доработан после презентации предварительной концепции.

На презентации проектная команда покажет жителям финальные решения. После все желающие смогут задать вопросы разработчикам концепции благоустройства, высказать мнения и оставить пожелания по дальнейшей доработке проекта.

Презентация пройдет 21 марта в 18:30 во Дворце детского и юношеского творчества по адресу улица Кирова, 17. 

Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений (0+). Необходима предварительная регистрация по ссылке.

С собой нужно будет взять любой документ, удостоверяющий личность, чтобы пройти вахту ДДЮТ.

13:45, 13 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
226
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#городская среда