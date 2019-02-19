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Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

12:23, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:23, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#благоустройство\n#кадры\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#Администрация
Фото: susanin.news
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По словам Олега Бекмеметьева, Александр Килин не справляется со своими обязанностями.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска расторгнет трудовой договор с начальником Управления благоустройства и транспорта администрации города. Об этом Олег Бекмеметьев рассказал журналистам во вторник, 19 февраля, во время объезда города.

По словам руководителя столицы Удмуртии, Килин не справился со своими обязанности.

«Дальше будем принимать решение о назначении руководителя, который будет справляться с поставленными задачами более качественно», - добавил Олег Бекмеметьев.

Напомним, что Александр Килин был назначен на эту должность в июле 2018 года после увольнения Артема Богданова, который сейчас находится под домашним арестом

12:23, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
401
0
#благоустройство\n#кадры\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#Администрация

 

 

 


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