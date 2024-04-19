Семь дворов благоустроят предстоящим летом в Ижевске по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 7 дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Дворы попали в проект благодаря активности местных жителей. В результате в текущем году преобразятся дворовые территории на улицах: Молодежной, 60, Школьной, 58, 8-й Подлесной, 82, Выборной, 21, Гагарина, 14, Воткинском шоссе, 56 и на улице Воровского, 130.

Во дворе дома №21 по улице Выборной подрядчик ООО «Атриум» отремонтирует проезжую часть и обустроит газоны. На других территориях запланированы более масштабные работы: обновление автомобильных проездов и тротуаров, асфальтирование входных групп подъездов, устройство газонов и установка малых архитектурных форм. Также во дворах по улицам Гагарина, 14 и 8-й Подлесной, 82 появятся новые парковки.

На работы направят 26,3 млн рублей. Важным условием попадания в нацпроект является софинансирование от местных жителей. В результате горожане оплатят 6-10% от общей стоимости проекта благоустройства.

Отмечается, что с 2018 года в Ижевске по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновили 212 дворов.