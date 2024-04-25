Жители Ижевска могут высказать идеи благоустройства мемориального сквера у ДДЮТ

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают высказать идеи благоустройства сквера, который посвятят участникам военных действий в Афганистане, Чечне и спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мемориальный сквер создадут рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества. На этом месте уже установлены памятники воинам-интернационалистам, пограничникам, монумент «Слава ВДВ», бюст Василия Маргелова и памятник защитникам Донбасса.

Теперь здесь планируется сформировать единое пространство, которое увековечит память павших воинов, а также станет местом примирения и единения.

В специальном опросе (18+) горожане могут рассказать, что хотят или не хотят видеть в новом общественном пространстве. Тестирование можно пройти до 30 апреля. Далее, основываясь на мнении людей, будет разработана концепция сквера.

Напомним, что также в память о погибших бойцах СВО в Ижевске на улице Гагарина появится сквер имени Алексея Титова.