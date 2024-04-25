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Жители Ижевска могут высказать идеи благоустройства мемориального сквера у ДДЮТ

15:20, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Ижевска могут высказать идеи благоустройства мемориального сквера у ДДЮТ
15:20, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#жители\n#опрос\n#общественные пространства\n#благоустройство
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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На основе ответов будет разрабатываться концепция общественного пространства.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают высказать идеи благоустройства сквера, который посвятят участникам военных действий в Афганистане, Чечне и спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Мемориальный сквер создадут рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества. На этом месте уже установлены памятники воинам-интернационалистам, пограничникам, монумент «Слава ВДВ», бюст Василия Маргелова и памятник защитникам Донбасса. 

Теперь здесь планируется сформировать единое пространство, которое увековечит память павших воинов, а также станет местом примирения и единения. 

В специальном опросе (18+) горожане могут рассказать, что хотят или не хотят видеть в новом общественном пространстве. Тестирование можно пройти до 30 апреля. Далее, основываясь на мнении людей, будет разработана концепция сквера. 

Напомним, что также в память о погибших бойцах СВО в Ижевске на улице Гагарина появится сквер имени Алексея Титова. 

15:20, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жители\n#опрос\n#общественные пространства\n#благоустройство