В предстоящий строительный сезон начнётся реконструкция одного из участков набережной Ижевского пруда

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире рассказал о предстоящих работах по реконструкции набережной Ижевского пруда.

Уже в этом году начнётся реконструкция набережной, начиная от благоустроенного участка и до реки Подборенки. С 2026 года начнётся благоустройство северной набережной от Подборенки и до пляжа.

«За это время мы должны провести ещё космеический ремонт с берегоукреплением действующей части набережной», — добавил Бречалов.