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В предстоящий строительный сезон начнётся реконструкция одного из участков набережной Ижевского пруда

20:18, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В предстоящий строительный сезон начнётся реконструкция одного из участков набережной Ижевского пруда
20:18, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
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Реконструкция коснётся отрезка от реки Подборенки до благоустроенного участка набережной.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире рассказал о предстоящих работах по реконструкции набережной Ижевского пруда.

Уже в этом году начнётся реконструкция набережной, начиная от благоустроенного участка и до реки Подборенки. С 2026 года начнётся благоустройство северной набережной от Подборенки и до пляжа.

«За это время мы должны провести ещё космеический ремонт с берегоукреплением действующей части набережной», — добавил Бречалов.

20:18, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство