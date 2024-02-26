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В Удмуртии планируют преобразить курорт активного отдыха «Нечкино»

08:30, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии планируют преобразить курорт активного отдыха «Нечкино»
08:30, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
137
0
#Удмуртия\n#Нечкино\n#места отдыха\n#благоустройство\n#планы
Фото: vk.com/butorinsv
137
0

Некоторые изменения коснутся и базы отдыха «Костоваты».

Сарапул. Удмуртия. На курорте активного отдыха «Нечкино» в Удмуртии планируют преобразить территорию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал бывший гендиректор АО «Парки Ижевска», эксперт по развитию парковых территорий Сергей Буторин. 

Он встретился с собственниками местных курортов активного отдыха «Нечкино» и «Костоваты». 

Во время встречи выяснилось, что владелец «Нечкино» решил изменить благоустройство территории курорта. Теперь Сергей Буторин вместе с командой «Парков России» разработает ряд предложений по созданию большой инфраструктурной концепции. Планируется преобразить всю площадь зоны отдыха. После этого начнётся обсуждение плана реализации проекта. 

А собственнику базы отдыха «Костоваты», которая находится в деревне Костоваты в Воткинском районе, Сергей Буторин со специалистами дали рекомендации по увеличению трафика посетителей. Помимо этого они обсудили, в каком направлении стоит двигаться, чтобы территория стала более привлекательной и развитой.

Напомним, что в декабре 2023 года Сергей Буторин передал управление АО «Парки Ижевска» Евгению Хафизову, а сам продолжил работу в должности руководителя федерального проекта «Парки России». 

08:30, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
137
0
#Удмуртия\n#Нечкино\n#места отдыха\n#благоустройство\n#планы