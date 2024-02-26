В Удмуртии планируют преобразить курорт активного отдыха «Нечкино»

Сарапул. Удмуртия. На курорте активного отдыха «Нечкино» в Удмуртии планируют преобразить территорию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал бывший гендиректор АО «Парки Ижевска», эксперт по развитию парковых территорий Сергей Буторин.

Он встретился с собственниками местных курортов активного отдыха «Нечкино» и «Костоваты».

Во время встречи выяснилось, что владелец «Нечкино» решил изменить благоустройство территории курорта. Теперь Сергей Буторин вместе с командой «Парков России» разработает ряд предложений по созданию большой инфраструктурной концепции. Планируется преобразить всю площадь зоны отдыха. После этого начнётся обсуждение плана реализации проекта.

А собственнику базы отдыха «Костоваты», которая находится в деревне Костоваты в Воткинском районе, Сергей Буторин со специалистами дали рекомендации по увеличению трафика посетителей. Помимо этого они обсудили, в каком направлении стоит двигаться, чтобы территория стала более привлекательной и развитой.

Напомним, что в декабре 2023 года Сергей Буторин передал управление АО «Парки Ижевска» Евгению Хафизову, а сам продолжил работу в должности руководителя федерального проекта «Парки России».