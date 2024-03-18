В Ижевске определился подрядчик для благоустройства парка «Березовая роща»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги торгов, по результатам которых определили подрядчика для проведения 4-5 этапов благоустройства парка «Березовая роща» в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Преображать парк будет ООО «Легат». Сумма контракта составила 89 млн рублей.

В планах выполнить монтаж игровых комплексов для детей и подростков, сделать тротуары и сети освещения. Также подрядчик планирует восстановить газоны.

В 2025 году запланировано возведение зоны сцены и фудкортов. Полное обновление «Березовой рощи» ожидается к концу следующего года.

На данный момент в парке уже обустроена лестница к речке Карлутка, сделаны пешеходные дорожки и беседка у родника, построена площадка для выгула собак.

Напомним, с началом строительного сезона рабочие продолжат благоустройство «Аллеи Счастья» и лесопосадки на улице Ворошилова.