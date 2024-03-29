В Ижевске забетонировали ливнёвку в районе улицы Союзной

Ижевск. Удмуртия. Горожане сообщили, что одну из ливнёвок в районе улицы Союзной ликвидировали. Соответствующая жалоба появилась в группе «Благоустройство Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Ливнёвка находилась на проезде между жилыми комплексами «Хорошо» и «Золотой век». Горожане посетовали на то, что после бетонирования имеющейся здесь ливнёвки, ручьями талой воды вымывает асфальт на проезде, а также на улице Союзной, куда тот выходит.

«Ливневка принадлежала заводу «Метеор». Решение о ее ликвидации принималось собственником», — сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.