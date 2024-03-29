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В Ижевске забетонировали ливнёвку в районе улицы Союзной

10:15, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске забетонировали ливнёвку в районе улицы Союзной
10:15, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ливнёвки
Фото: google/maps
189
0

Инфраструктурный объект ликвидировал собственник.

Ижевск. Удмуртия. Горожане сообщили, что одну из ливнёвок в районе улицы Союзной ликвидировали. Соответствующая жалоба появилась в группе «Благоустройство Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Ливнёвка находилась на проезде между жилыми комплексами «Хорошо» и «Золотой век». Горожане посетовали на то, что после бетонирования имеющейся здесь ливнёвки, ручьями талой воды вымывает асфальт на проезде, а также на улице Союзной, куда тот выходит.

«Ливневка принадлежала заводу «Метеор». Решение о ее ликвидации принималось собственником», — сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

10:15, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ливнёвки