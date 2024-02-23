Жителям Сарапула предлагают выбрать общественное пространство для благоустройства

Сарапул. Удмуртия. Центр территориального развития Удмуртии запустил опрос (18+) по выбору общественного пространства Сарапула для благоустройства. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Сарапул планирует участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Для этого жителей Сарапула просили предложить разные территории, которые они хотят видеть обновлёнными. Больше всего предложений поступило по следующим трём пространствам: сквер на пересечении улиц Горького и Труда, Гагаринский парк и сквер у Центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской.

Теперь горожан просят выбрать одну из этих территорий. Для пространства, которое наберет наибольшее количество голосов, и будет разработан проект.

Анонимный опрос можно пройти по ссылке. Он займёт меньше 2 минут.