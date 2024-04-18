Ижевск. Удмуртия. Сезон благоустройства общественных пространств стартовал в Ижевске. Как рассказал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, первой территорией, на которую зашли строители, стала «Аллея счастья».

Это пешеходная зона между зданием Госсовета Удмуртии и улицей Удмуртской. На аллее установлена буддистская ступа, которую также в городе называют «Стела "Здоровья, счастья и благополучия"».

Подрядчик на аллее демонтирует старое тротуарное покрытие, бортовые камни, лестницы. Всё это заменят на новые элементы. Также здесь установят скамейки и урны, элементы освещения и видеонаблюдения, обновят велодорожку от площади 50 лет Октября до улицы Удмуртской и проведут озеленение.

«Новое решение для аллеи — пандус с поручнями, чтобы здесь с комфортом могли отдыхать и горожане с особыми потребностями», — написал градоначальник.

Он отметил, что следующие объекты для ремонта — Берёзовая роща и лесополоса на улице Ворошилова.