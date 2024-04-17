В Удмуртии разработали проекты благоустройства территорий МФЦ «Мои документы»

Ижевск. Удмуртия. Дизайнеры Удмуртии разработали проекты благоустройства прилегающих территорий для многофункциональных центров «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

Во время работы специалисты вдохновлялись брендбуком компании, а также соблюдали главную идею — близость к дому и комфорт предоставления услуг. В результате архитекторы создали два проекта.

В одном альбоме они представили эскиз проекта благоустройства территории МФЦ на улице Майской в Ижевске. Сотрудники центра решили создать здесь места для отдыха посетителей и сотрудников, детские игровые зоны, а также парковки для велосипедов и автомобилей.

Во втором альбоме специалисты собрали уже готовые решения, которые можно внедрить для благоустройства территории любого МФЦ в Удмуртии. Отмечается, что наполнение можно выбирать разное, опираясь на место расположения и тип здания. В этом альбоме также даны рекомендации по озеленению, покрытиям и освещению.

В настоящий момент решается вопрос о финансировании и реализации проекта.