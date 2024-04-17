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В Удмуртии разработали проекты благоустройства территорий МФЦ «Мои документы»

17:50, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии разработали проекты благоустройства территорий МФЦ «Мои документы»
17:50, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#МФЦ\n#проект
Фото: пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии
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В настоящий момент решается вопрос о финансировании.

Ижевск. Удмуртия. Дизайнеры Удмуртии разработали проекты благоустройства прилегающих территорий для многофункциональных центров «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии. 

Во время работы специалисты вдохновлялись брендбуком компании, а также соблюдали главную идею — близость к дому и комфорт предоставления услуг. В результате архитекторы создали два проекта. 

В одном альбоме они представили эскиз проекта благоустройства территории МФЦ на улице Майской в Ижевске. Сотрудники центра решили создать здесь места для отдыха посетителей и сотрудников, детские игровые зоны, а также парковки для велосипедов и автомобилей.

Во втором альбоме специалисты собрали уже готовые решения, которые можно внедрить для благоустройства территории любого МФЦ в Удмуртии. Отмечается, что наполнение можно выбирать разное, опираясь на место расположения и тип здания. В этом альбоме также даны рекомендации по озеленению, покрытиям и освещению. 

В настоящий момент решается вопрос о финансировании и реализации проекта. 

17:50, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#МФЦ\n#проект