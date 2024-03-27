До завершения голосования за проекты благоустройства в Удмуртии остался месяц

Ижевск. Удмуртия. Месяц остаётся до завершения голосования за проекты, которые благоустроят в 2025 году в Удмуртии в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Минстрой республики рассказал о лидерах голосования в нашем регионе.

В Ижевске о своём выборе сообщили уже 15 888 человек. На утро 27 марта буквально бок о бок идут два общественных пространства — «Ёлки-парк» и Холмогоровский лес.

В Глазове проголосовало 5 096 человек. Жители северной столицы Удмуртии активно выбирают один из пяти проектов с самого начала голосования. И в настоящее время пальма первенства за площадью театра «Парафраз» и семейным сквером «Поляна сказок».

В Сарапуле свой выбор сделали 3 233 человека. На первых двух строчках на утро 27 марта располагаются преображение парков имени А. С. Пушкина и «Молодёжный».

В Можге проголосовало 1 511 человек. Районный центр предлагает к реализации два проекта и разница между ними практически в 100 голосов.

Воткинск представил на голосование всего один проект — Богатырёвский парк. Пока за него проголосовало 1 719 человек.

В Завьяловском районе голосование поддержали 1 817 жителей. Разница в голосах между проектами колоссальная. Пока лидирует первый дизайн-проект благоустройства площади Воинской славы.

Воткинский район представил на конкурс два проекта — в селе Июльское и посёлке Новом. За первый проголосовало 424 человека, за второй — 10.

В Игринском районе один проект — благоустройство территории у памятника Владимиру Ленину. 524 игринца поддержали его.

В Малопургинском районе подготовили два проекта. За «Парк Победы» в райцентре отдали голоса 634 человека, за фотозону на улице Кирова — 114 человек.

В Можгинском районе — два проекта. Суммарно за них проголосовали 1 133 жителя.

Два проекта вынес на голосование и Увинский район. За них в общей сложности отдали голоса 545 человек.

Для того, чтобы поддержать новое общественное пространство, нужно зайти на портал и проголосовать за лучший, по своему мнению, проект. Принять участие в голосовании могут граждане от 14 лет.