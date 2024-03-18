С 18 марта жители Удмуртии могут в онлайн-режиме проголосовать за объекты для благоустройства

Ижевск. Удмуртия. С 18 марта по 30 апреля на сайте 18.gorodsreda.ru жители Удмуртии могут в онлайн-режиме проголосовать за объекты для благоустройства на 2025 год. Всероссийское голосование проводится в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказал на аппаратном совещании в понедельник, 18 марта, глава Удмуртии, за три дня очного этапа свой выбор сделали около 17 тыс. жителей Удмуртии, из которых 10 тыс. — ижевчане.

«Хочу сказать большое спасибо волонтерам, которые работали в пунктах голосования эти три дня. Такая активность жителей в том числе ваша заслуга», — сказал Александр Бречалов.

Напомним, проекты представили Ижевск, Глазов, Воткинск, Сарапул, Можга, Ува, Завьяловский, Воткинский, Игринский, Малопургинский, Можгинский районы. Так, например, в Ижевске заявлено шесть территорий: Холмогоровский лес, Ёлки-парк, территория у пруда на улице Автозаводской, аллея Кононова на улице Клубной, сквер памяти погибших в школе № 88, эспланада от монумента «Навеки с Россией» до набережной.

Принять участие могут жители старше 14 лет.